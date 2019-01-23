Altın vize çok yakında tarih olacak

Avrupa Birliği (AB) ülkelerinin para karşılığı vatandaşlık ya da sürekli oturma izni verdiği "ALTIN VİZE" uygulamasının kıtayı yolsuzluk ve örgütlü suça açık hale getirebileceği belirtildi. Birçok Avrupa Birliği üyesi ülkenin de bu vizenin kaldırılması için öneriler sunduğuna dikkat çekildi. Yetkililer, bu konudaki çalışmanın hızlandırıldığını ve 3 ay içinde önemli kararların alınacağını söyledi. Bu karara bazı ülkelerden ise tepki geldi.
- Dünya
- 23.01.2019
- Gazete
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