

ABD Başkanı Donald Trump, yazılı bir açıklama yaparak, Venezuela'daki son duruma ilişkin değerlendirmede bulundu.

Trump, açıklamasında, "Bugün resmi olarak Venezuela Ulusal Meclis Başkanı Juan Guaido'yu Venezuela'nın geçici devlet başkanı olarak tanıyorum. Venezuela halkı tarafından seçilen tek meşru yönetim aracı olan Ulusal Meclis, Nicolas Maduro hükümetinin ise meşru olmadığını ilan etmek üzere Anayasayı harekete geçirdi ve dolayısıyla artık devlet başkanlığı koltuğu boş durumdadır." ifadelerini kullandı.

ABD'nin siyasi ve ekonomik gücünü Venezuela'da demokrasinin restorasyonu için kullanmaya devam edeceğini ifade eden Trump, Batı ülkelerinin liderlerine de Guaido'yu tanımaları çağrısında bulundu.





Trump, ABD'nin Maduro yönetimini kendi eylemleri dolayısıyla sorumlu tutmaya devam edeceğini vurguladı.

Guaido'nun dün paylaştığı bir açıklamaya atıfta bulunan Trump, "Şiddet gaspçının silahıdır, bizim tek net adımımız ise özgür ve demokratik bir Venezuela için birlikte ve güçlü durmaktır." ifadesini kullandı.

Son dönemde siyasi tansiyonun giderek yükseldiği ülkede muhalefet ve iktidar yanlıları kentin farklı bölgelerinde gösteri düzenliyor.

SOKAK HAREKETİ BAŞLATTILAR

Öte yandan tüm bu gelişmelere paralel olarak Venezuela'da sokak hareketinin fitilinin ateşlenmesi ve Maduro'ya karşı halkın kışkırtılması ABD'nin Venezuela'daki kirli planını ortaya çıkardı. Juan Guaido'nun kendini Devlet Başkanı ilan ederek Başkanlık yemini etmesi ve aynı sıralarda ABD Başkanı Trump'ın Juan Guaido'yu ülkenin "geçici devlet başkanı" olarak tanıdığını açıklaması "ABD Venezuela'da darbe peşinde" iddialarını güçlendirdi.







2 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Maduro'ya karşı kışkırtılan on binlerin sokağa çıkmasıyla başlayan sokak hareketlerinde henüz resmi olmayan rakamlara göre iki kişinin hayatını kaybettiği bildiriliyor.



MADURO'DAN İLK AÇIKLAMA: BAŞKANI HALK BELİRLER! VAZGEÇMİYORUM...

ABD'nin bu skandal kararının ardından Venezuela Devlet Başkanı Maduro ilk açıklamasını yaptı. Başkanlık Sarayı'nda halka seslenen Maduro,

"Sadece halk kendi başkanını belirleyebilir. ABD kukla bir hükümet kurmak için bir operasyon düzenliyor. Meşru Başkan benim, çünkü halk 20 Mayıs'ta beni seçti. Muhalefet gücümü elimden almaya çalışıyor. Sadece halk kendi başkanını belirleyebilir. Vazgeçmiyorum. " dedi.







SAHİP OLDUĞU ALTINLARI TÜRKİYE'DE İŞLEMEK İSTİYOR

Altın zengini Venezuela, sahip olduğu altınları Türkiye'de işlemek istiyor. Bu nedenle Çorum'daki altın tesislerini görmek isteyen Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, geçtiğimiz günlerde yardımcısını Türkiye'ye göndermiş ve gerekli incelemeleri yaptırmıştı. ABD Başkanı Donald Trump'ın, Maduro'nun altınları Türkiye'de işletme açıklamasından hemen sonra Juan Guaido'yu ülkenin "geçici devlet başkanı" olarak tanıması zamanlama olarak dikkat çekti.