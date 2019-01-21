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  • 21.01.2019 18:59
  • Son Güncelleme: 21.01.2019 19:03

, dan 'Evet' çıkarmayı başardı

'de yaşayan nın 73 yıldır süren mücadelesinde bugün sona gelindi. Özerklik için en kritik aşamayı temsil eden tarihi halk oylaması sona erdi. Moro Müslümanları, dan 'Evet' çıkarmayı başardı.

Ve başardılar! Yüzde 80 evet dedi...

'de yaşayan 16. yüzyılın ilk çeyreğinden bu yana kolonyalizm ve emperyalizme direniyor. Özerklik aşamasında en kritik aşamayı temsil eden tarihi halk oylaması sona erdi.

YÜZDE 80 "EVET" ÇIKTI
Özerklik için yapılan halk oylamasında gayri resmi sonuçlar belli oldu. Evet yüzde 80, Hayır yüzde 20 civarında. Resmi sonuçların yarın ilan edilmesi bekleniyor.

Filipinler Genel Müdürü 2 milyon 165 bin seçmenin katıldığı da ciddi bir adli olay yaşanmadığını bildirdi.

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