Filipinler'de yaşayan Moro Müslümanları 16. yüzyılın ilk çeyreğinden bu yana kolonyalizm ve emperyalizme direniyor. Özerklik aşamasında en kritik aşamayı temsil eden tarihi halk oylaması sona erdi.

YÜZDE 80 "EVET" ÇIKTI

Özerklik için yapılan halk oylamasında gayri resmi sonuçlar belli oldu. Evet yüzde 80, Hayır yüzde 20 civarında. Resmi sonuçların yarın ilan edilmesi bekleniyor.

Filipinler Genel Müdürü 2 milyon 165 bin seçmenin katıldığı referandumda ciddi bir adli olay yaşanmadığını bildirdi.