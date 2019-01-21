Kraliçe 2. Elizabeth gaza geldi

İngiltere'de Kraliçe 2. Elizabeth'in eşi Prens Philip (97), geçtiğimiz günlerde trafik kazası yaptı. Hız sınırını aşan Philip, cipiyle bir kadının aracına çarptı. İngilizler 97 yaşındaki Philip'in direksiyona geçmesini tartıştı. Ancak Philip uslanmadı. Prens Philip, trafik kazasından 48 saat sonra, emniyet kemeri takmadan araba kullanırken yakalandı.Tüm bu tartışmalar devam ederken Kraliçe Elizabeth, direksiyona geçip eleştirilere adeta cevap yolladı. Eşinin geçirdiği kaza sonrasında pür dikkat yola bakan ve sağ salim yolculuğunu tamamlayan Kraliçe, tam puan aldı. Bu arada Prens'in çarptığı arabada bileği kırılan Emma Fairweather, kendisinden hala özür dilenmediğini vurguladı.Prens Philip geçtiğimiz hafta trafik kazası geçirdi.