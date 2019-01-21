İngiltere dün bir taciz iddiasıyla sarsıldı. Prens William ile Prens Harry'nin de görev yaptığı Kraliyet Süvari Birliği'nde cinsel taciz yaşandı. Birlikte görev alan 25 yaşındaki Trooper Corrie-Alice Holmes, geçen pazar günü içkiyi fazla kaçırdı. Windsor Şatosu yakınında nöbetçi bir erkek meslektaşına cinsel tacizde bulunduğu ortaya çıktı. Şikayet üzerine Holmes, uyarıldı ve kıdemli subayların önüne çıkarıldı. Sorgulamanın ardından serbest bırakıldı. Tacize uğrayan erkek asker buna çok kızdı. "Eğer tacizci bir erkek olsaydı hemen tutuklanırdı" açıklamasını yaptı. Bu arada Kraliyet Süvari Birliği bizzat Kraliçe Elizabeth'e bağlandı. Prens William ile Prens Harry de bu birlikte yer aldı. Kraliyet Süvari Birliği düğünlerde ve çok özel konukların karşılanmasında görev alıyor.
Prens William ile Prens Harry'in de görev yaptığı Süvari Birliği, bizzat Kraliçe Elizabeth'e bağlı...
Holmes, İngiltere'de gündem oldu.
Prens William ile Prens Harry'in de görev yaptığı Süvari Birliği, bizzat Kraliçe Elizabeth'e bağlı...
Holmes, İngiltere'de gündem oldu.
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