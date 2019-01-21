Afrin’de patlama!

TSK ve Özgür Suriye Ordusu'nun Zeytin Dalı Harekatı'nı başlattığı tarihin birinci yıldönümünde, YPG/PKK teröristler Afrin'de yolcu otobüsüne bombalı saldırı düzenledi. İlk saldırıda, bir yolcu otobüsüne yerleştirilen bomba düzeneği, aracın ilçe merkezinden geçtiği sırada infilak ettirildi. Patlamada, otobüsteki 10 sivil hayatını kaybetti. 18 yolcunun ise yaralandığı öğrenildi. İkinci saldırıda da ilçe merkezindeki işlek bir caddede yer alan çöp konteynırına yerleştirilen bomba patlatıldı. Ancak o noktada ölen ya da yaralanan olmadı.
- Dünya
- 21.01.2019
- Gazete
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