Hastalıkla gelen şok

İngiltere 'nin en başarılı iş adamlarından MoneySupermarket. com sitesinin kurucusu Richard Mason, hayatının en zor günlerini geçiriyor. 2 yıl önce kistik fibrozis teşhisi ile yıkılmadı ama ardından kısır olduğunu öğrenmesi hayatını alt üst etti. Mason, "Bana kistik fibrozisin erkekleri kısır bıraktığı ve çocuk sahibi olmanın son derece ender olduğu söylendi" dedi ve ekledi: Ben teşhisin yanlış olduğunu düşündüm ama doktorlar emindi ve eski eşimle konuşmam gerektiğini söyledi. Bu da eski eşi Kate'ten olan 3 çocuğun biyolojik babası olmadığı anlamına geliyordu.
Mason daha sonra 2007'de boşandığı 20 yıllık eşi Kate'i sorguya çekti. Kate, 19 yaşındaki ikizler Ed ve Joel ile 23 yaşındaki Willem'in onun çocukları olduğunu söyledi ancak DNA sonuçları bunun tersini ortaya koydu. Sürekli babanın kim olduğunu düşünüyordum. Bildiğim her şey çökmüştü" diyen Mason eski eşini "babalık dolandırıcılığı" suçlamasıyla mahkemeye taşıdı ve Kasım ayında Kate ona 320 bin sterlin (yaklaşık 2 milyon 4 bin lira) ödemeyi kabul etti. Boşanma sonrası Kate 5 milyon sterlin (yaklaşık 34 milyon lira) almıştı.
Mason daha sonra 2007'de boşandığı 20 yıllık eşi Kate'i sorguya çekti. Kate, 19 yaşındaki ikizler Ed ve Joel ile 23 yaşındaki Willem'in onun çocukları olduğunu söyledi ancak DNA sonuçları bunun tersini ortaya koydu. Sürekli babanın kim olduğunu düşünüyordum. Bildiğim her şey çökmüştü" diyen Mason eski eşini "babalık dolandırıcılığı" suçlamasıyla mahkemeye taşıdı ve Kasım ayında Kate ona 320 bin sterlin (yaklaşık 2 milyon 4 bin lira) ödemeyi kabul etti. Boşanma sonrası Kate 5 milyon sterlin (yaklaşık 34 milyon lira) almıştı.
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