Anastasya’nın çilesi!

Belarus asıllı Rus eskort Anastasya Vaşukeviç'in, Rusya Devlet Başkanı Putin yanlısı siyasetçi ve oligarklara tuzak kurduğu iddia edildi. Rusya'yı karıştıran Anastasya, Tayland'da fuhuştan kelepçelendi. 9 ay sonra ülkesine iade edildi. Ancak Vaşukeviç'in Moskova'daki havalimanında yeniden gözaltına alındığı bildirildi. Vaşukeviç, ABD'ye siyasi sığınma talep etmişti.
- Dünya
- 20.01.2019
- Gazete
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