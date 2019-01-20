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Anastasya’nın çilesi!

Anastasya’nın çilesi!
Belarus asıllı Rus eskort Anastasya Vaşukeviç'in, Devlet Başkanı Putin yanlısı siyasetçi ve oligarklara tuzak kurduğu iddia edildi. Rusya'yı karıştıran Anastasya, Tayland'da fuhuştan kelepçelendi. 9 ay sonra ülkesine iade edildi. Ancak Vaşukeviç'in 'daki havalimanında yeniden gözaltına alındığı bildirildi. Vaşukeviç, ABD'ye siyasi sığınma talep etmişti.

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