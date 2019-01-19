Hahaha Nanay

Yurdum insanı Bence Nanay'la şenlendi. İngiliz Cambridge Üniversitesi'nde ders veren felsefe profesörü Bence Nanay, ismi ve soy ismiyle sosyal medyanın zirvesine yerleşti. Nanay daha önce Twitter hesabından keşfedilmişti.
ADINI ARAŞTIRIYOR
Türk kullanıcılar, Türkiye'de şarkılara, türkülere ve sokak jargonuna konu olan "Nanay"ı takibe geçti. Türk kullanıcılar, "Şaka sandık meğer Bence Nanay gerçekmiş" dedi. Kimi Prof. Nanay'a şarkı gönderdi, kimi de Nanay'ın isminin hakkını verdi. İşte Nanay hoca, bu ilgi üzerine harekete geçti. İsminin anlamını tam olarak öğrenemeyen Bence Nanay, İstanbul'a geldi. Twitter hesabından paylaşım yapan Bence Nanay, "İsmimin ne kadar komik olduğunu öğrenmek için Türkiye'ye geldim" dedi. Bu gelişmenin ardından sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki Nanay paylaşımları herkesi gülmekten kırdı geçirdi.
TWİTTER'I SALLADI
Kız kardeşinin adı 'Ben de şinanay' Bağcılar tarafına gitme bence nanay olursun.
Bunun karısı Japon. Adı Hopaşi Nanay.
Kardeşi Sence Nanay, ablası Oda Nanay, kuzeni Hepten Nanay...
Nanay gülüm nanay türküsünü beynimden biri çıkartsııınnnn.
Aman gülüm nanay, top kâküllüm nanay, nanay nanay, kibar yarim nanay!
Bence Nanay, sana abi diyebilir miyim?
Bence de Nanay :) Karanfil deste gider, hahhaha nanay...
Adamın adı Bence Nanay'mış. Türkiye'ye gelince ana vatanına gelmiş kadar olmuştur.
Nanay ellerin malı.
Hocam sizle evlenen genç kız Nanay olacak.
Tatliş ya hoş geldin.
ADINI ARAŞTIRIYOR
Türk kullanıcılar, Türkiye'de şarkılara, türkülere ve sokak jargonuna konu olan "Nanay"ı takibe geçti. Türk kullanıcılar, "Şaka sandık meğer Bence Nanay gerçekmiş" dedi. Kimi Prof. Nanay'a şarkı gönderdi, kimi de Nanay'ın isminin hakkını verdi. İşte Nanay hoca, bu ilgi üzerine harekete geçti. İsminin anlamını tam olarak öğrenemeyen Bence Nanay, İstanbul'a geldi. Twitter hesabından paylaşım yapan Bence Nanay, "İsmimin ne kadar komik olduğunu öğrenmek için Türkiye'ye geldim" dedi. Bu gelişmenin ardından sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki Nanay paylaşımları herkesi gülmekten kırdı geçirdi.
TWİTTER'I SALLADI
Kız kardeşinin adı 'Ben de şinanay' Bağcılar tarafına gitme bence nanay olursun.
Bunun karısı Japon. Adı Hopaşi Nanay.
Kardeşi Sence Nanay, ablası Oda Nanay, kuzeni Hepten Nanay...
Nanay gülüm nanay türküsünü beynimden biri çıkartsııınnnn.
Aman gülüm nanay, top kâküllüm nanay, nanay nanay, kibar yarim nanay!
Bence Nanay, sana abi diyebilir miyim?
Bence de Nanay :) Karanfil deste gider, hahhaha nanay...
Adamın adı Bence Nanay'mış. Türkiye'ye gelince ana vatanına gelmiş kadar olmuştur.
Nanay ellerin malı.
Hocam sizle evlenen genç kız Nanay olacak.
Tatliş ya hoş geldin.
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