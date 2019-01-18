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  • 18.01.2019 10:41
  • Son Güncelleme: 18.01.2019 10:58

... 'da iki savaş uçağı havada çarpıştı!

... 'da iki savaş uçağının yanlışlıkla birbirlerine çarptığı duyuruldu. Pilotlar hakkında ise net bir açıklama yapılmadı.Olayın ardından bölgede arama kurtarma çalışmalarının başladığı belirtildi.

Ülke şokta! İki savaş uçağı havada çarpıştı!

Rus basını, Hava Kuvvetleri'ne ait iki savaş uçağının havada çarpıştığını dünyaya '' gelişmesi olarak duyurdu.

Rusya'nın doğusunda birbirlerine çarpan bombardıman uçaklarının ikisi de SU-34. Pilotlar hakkında ise net bir açıklama yapılmadı.

Pilotlar hakkında ise net bir açıklama yapılmadı.

BAKANLIK'TAN AÇIKLAMA
Rusya Savunma Bakanlığı da Japon Denizi üzerinde uçuş gerçekleştiren Sukhoi Su-34 tipi iki savaş uçağının çarpıştığını doğruladı. Olayın ardından bölgede arama kurtarma çalışmalarının başladığı belirtildi.

Çarpışmanın, eğitim uçuşu sırasında gerçekleştiği ifade edildi. Uçakların mühimmat taşımadığı aktarıldı.

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