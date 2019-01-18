Rus basını, Rusya Hava Kuvvetleri'ne ait iki savaş uçağının havada çarpıştığını dünyaya 'son dakika' gelişmesi olarak duyurdu.

Rusya'nın doğusunda birbirlerine çarpan bombardıman uçaklarının ikisi de SU-34. Pilotlar hakkında ise net bir açıklama yapılmadı.

Pilotlar hakkında ise net bir açıklama yapılmadı.

BAKANLIK'TAN AÇIKLAMA

Rusya Savunma Bakanlığı da Japon Denizi üzerinde uçuş gerçekleştiren Sukhoi Su-34 tipi iki savaş uçağının çarpıştığını doğruladı. Olayın ardından bölgede arama kurtarma çalışmalarının başladığı belirtildi.

Çarpışmanın, eğitim uçuşu sırasında gerçekleştiği ifade edildi. Uçakların mühimmat taşımadığı aktarıldı.