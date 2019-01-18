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  • 19.01.2019 06:58
  • Son Güncelleme: 19.01.2019 07:06

Skandal! Bayrağı'nı ve 'nı kaldırdılar

Kuzey Türk Cumhuriyeti () Cumhurbaşkanı 'nın, Rum Sosyal Reform Birliği () üyelerini kabulünde KKTC ve Türkiye bayrağının olmaması, muhalefetin tepkisine neden oldu. Yeniden Doğuş Partisi Genel Başkanı , "Sayın Akıncı makamına yakışanı yapmalı ve istifa etmeli" dedi.

KKTC'de bayrak skandalı!

Muhalefetin sert tepki gösterdiği tartışma, Cumhurbaşkanlığı Basın Bürosu'nun, Akıncı'nın üyelerini kabulüne yönelik yaptığı açıklama ve paylaştığı fotoğraf ile başladı. Açıklamada, OPEK temsilcilerine sorunu konusunda, içinde bulunulan durum ve özellikle siyasi eşitliğin Kıbrıslı Türkler açısından vazgeçilmez ilke olduğu konusunun etraflıca izah edildiği kaydedildi. Basına yansıyan fotoğrafta ise Akıncı'nın arkasında yer alan KKTC ve nın olmadığı görüldü.

'SAYIN AKINCI MAKAMINA YAKIŞANI YAPMALI VE İSTİFA ETMELİ'
DHA'nın haberine göre, Yeniden Doğuş Partisi Genel Başkanı , "Sayın Akıncı makamına yakışanı yapmalı ve istifa etmeli. Bayraklardan neden çekiniyor. O bayraklar sayesinde Cumhurbaşkanlığı makamında oturduğunu unuttu mu? Bundan sonra aday olmayı düşündüğü 2020 Cumhurbaşkanlığı'na nasıl aday olacaktır" diye konuştu.

İşte o fotoğraflar:

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