Başbakan Çipras Türkiye’ye geliyor

Meclisten yeniden güvenoyu alan Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın davetlisi olarak Şubat başında Türkiye'ye gelecek. Erdoğan ile Çipras görüşmesinde, Yunanistan'a kaçan FETÖ'cülerin durumu, Kıbrıs meselesi, Türkiye'nin AB üyelik süreci ve Suriye'deki gelişmeler ele alınacak.
HASAN AY
HASAN AY
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