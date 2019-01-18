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Başbakan Çipras ’ye geliyor

Başbakan Çipras Türkiye’ye geliyor
Meclisten yeniden güvenoyu alan Başbakanı Aleksis Çipras, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın davetlisi olarak Şubat başında 'ye gelecek. Erdoğan ile Çipras görüşmesinde, Yunanistan'a kaçan FETÖ'cülerin durumu, Kıbrıs meselesi, Türkiye'nin AB üyelik süreci ve 'deki gelişmeler ele alınacak.


HASAN AY

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