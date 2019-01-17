Japonya Savunma Bakanı Takeshi Iwaya ve ABD Savunma Bakanı Patrick Shanahan Çarşamba günü ABD'de bir araya geldi. James Mattis'in savunma bakanlığı görevinden istifa etmesinin ardından bu ayın başında göreve başlayan Shanahan ile ilk buluşmasını gerçekleştiren Iwaya Çin'in denizlerde artan askeri faaliyetlerini masaya yatırdı. İkili uzay ve siber güvenlik alanlarında Japonya-ABD işbirliğini sürdürmeye karar verdi.

ADALAR DA MASAYA YATIRILDI

Savunma bakanları Japonya-ABD Güvenlik Antlaşması'nın, Doğu Çin Denizi'nde yer alan ve üzerinde Çin ve Tayvan'ın da hak iddia ettiği Senkaku Adaları için geçerli olduğunu ve ABD'nin Japonya kontrolündeki adaları savunma zorunluluğu bulunduğunu doğruladı. Bakanlar ayrıca Kuzey Kore'nin nükleersizleşme sürecinde Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi yaptırımlarının eksiksiz uygulanması için birlikte hareket etme konusunda da görüş birliğine vardı.

GÜNEY KORE İLE JAPONYA ARASINDA RADAR GERGİNLİĞİ

Iwaya, geçen ay bir Güney Kore savaş gemisinin radarını Japon devriye uçağına kitlemesini hatırlatarak, bu olayın Japonya, ABD ve Güney Kore arasındaki üçlü ilişkileri etkilememesi için çaba sarf ettiklerini belirtti.

Iwaya ve Shanahan, üç ülke arasındaki savunma iş birliğinin Kuzey Kore ve diğer bölgesel sorunlarla başa çıkmak için şart olduğu konusunda da mutabık kaldı. Iwaya'nın, mevkidaşı Shanahan'a, Japonya'nın Okinawa adasında bulunan Futenma Askeri Üssü'nün taşınma süreci ile de bilgi verdiği kaydedildi.