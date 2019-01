İngiltere 'May'ın tarlası

İngiliz parlamentosunda yapılan oylamada Başbakan Theresa May 'in AB ile vardığı Brexit anlaşması, 202'ye karşı 432 oyla reddedildi. İngiliz basını May'in 230 farkla kaybettiği oylama için "tarihi yenilgi" ifadesini kullandı. Ana muhalefetteki İşçi Partisi, istifa çağrıları yaptı. Hükümet hakkında güven oylaması teklifini parlamentoya sundu. Brexit oylaması, İngiliz parlamentosunun tarihinde son 94 yılda bir hükümetin uğradığı en büyük yenilgi olarak kayıtlara geçti. Avrupa basını da May'in iki yıl müzakere edilen anlaşmasının tarihi bir hezimete uğradığını belirtirken, İngiltere 'nin bilinmezliğe sürüklendiğine dikkat çekti.May, oylama sonucunu öğrenince, büyük şok yaşadı. Oturduğu yerden kalkamadı. Çevresine toplanan Brexit karşıtları, May'i istifaya davet etti.Alman Die Welt gazetesi, "Yenilginin ardından, her şey yeniden mümkün" ifadeleriyle durumu özetlerken, Hollanda basınından Volkskrant, İngiltere'nin 400 yıl önce Guy Fawkes'ın parlamento binasını havaya uçurma denemesinden sonra görülen en büyük siyasi kriz in içerisinde olduğunu yazdı. Ardından hemen yeni senaryolar ortaya atıldı. Erken seçim, AB ile yeniden müzakere, anlaşmasız Brexit, ayrılığı erteleme veya yeniden referandum seçenekleri gündeme alındı.Bu arada Avrupa Konseyi Başkanı Donald Tusk , "Oylamanın sonucundan pişmanlık duyuyoruz ve İngiltere hükümetini bir sonraki adımlarla ilgili niyetlerini mümkün olan en kısa sürede netleştirmeye çağırıyoruz" dedi. En iyi seçeneğin İngiltere'nin AB'den ayrılmaması olduğunu söyledi. Birleşik Krallık 23 Haziran 2016'da gerçekleştirilen referandumda yüzde 48'e karşı yüzde 52 ile AB'den ayrılma kararı almıştı.