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  • 17.01.2019 10:23
  • Son Güncelleme: 17.01.2019 10:33

'da skandal! Cami önünde

'nın Utrecht kentinde ve göçmen karşıtı hareketi, Fas kökenlilerin gittiği cami önünde düzenledi.

Hollanda'nın Utrecht kentinde İslam ve göçmen karşıtı PEGIDA hareketi, Fas kökenlilerin gittiği caminin önünde gösteri düzenledi. Kendilerini "Batı'nın İslamlaşmasına karşı vatansever Avrupalılar" olarak tanımlayan PEGIDA'nın düzenlediği gösteride İslam karşıtı film izletildi ve İslam'a hakaret eden konuşmalar yapıldı.

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