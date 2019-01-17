Çin'de yaşanan olayda bakıcı kadın, ağladığı için kızdığı küçük çocuğu bir süre sert biçimde sarstı ve ardından da kanepeye savurdu.

ACIMASIZ BAKICI GÖZALTINA ALINDI

Küçük çocuk büyük korku yaşarken, anne baba akşam kamera kaydını izlediğinde şok geçirdi. Aile hemen polise gidip şikayetçi oldu. Görüntüleri izleyen polis, acımasız bakıcıyı gözaltına aldı.

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