Bugünkü
Takvim
  • Dünya
  • 17.01.2019 17:43
  • Son Güncelleme: 17.01.2019 17:51

yansıdı

’in Hunan eyaletinde yaşanan , yansıdı. Aile hemen polise gidip şikayetçi oldu. izleyen polis, acımasız bakıcıyı gözaltına aldı.

Bakıcı dehşeti kamerada! Böyle vicdansızlık olmaz

'de yaşanan olayda bakıcı kadın, ağladığı için kızdığı küçük çocuğu bir süre sert biçimde sarstı ve ardından da kanepeye savurdu.

ACIMASIZ BAKICI GÖZALTINA ALINDI
Küçük çocuk büyük korku yaşarken, anne baba akşam kamera kaydını izlediğinde şok geçirdi. Aile hemen polise gidip şikayetçi oldu. izleyen polis, acımasız bakıcıyı gözaltına aldı.

İŞTE DEHŞETE DÜŞÜREN O GÖRÜNTÜLER

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

HaberlerDünya HaberleriBakıcı dehşeti gizli kameraya yansıdı
Diğer Dünya Haberleri Tüm dünya haberleri
Tüm Dünya Haberleri
FOTO GALERİ
OYUN tüm oyunlar