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  • 18.01.2019 07:29

heyeti 'taki 'na katılmayacak

İsviçre'de düzenlenecek olan 'na katılması beklenen Amerikan heyetinin seyahati, Başkanı Donald Trump tarafından "hükümetin kapalı olması" gerekçesiyle iptal edildi.

Trump iptal etti! ABD heyeti gitmiyor

Beyaz Saray Sözcüsü Sarah Sanders, konuyla ilgili yazılı bir açıklama yaptı.

Sanders açıklamasında, Trump'ın federal hükümetin kapalı olması nedeniyle 'a gidecek heyetinin seyahatini iptal ettiğini duyurdu.

ABD Başkanı Trump, geçen hafta Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Davos'taki foruma katılmayacağını belirtmişti.

Trump, "Demokratların, sınır güvenliği ve ulusumuzun güvenliğinin önemine dair uzlaşmazlıklarından dolayı için İsviçre Davos'a yapacağım seyahati saygıyla iptal ediyorum. Dünya Ekonomik Forumu'na en içten dilek ve özürlerimle." paylaşımında bulunmuştu.

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