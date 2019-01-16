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  • 16.01.2019 23:44
  • Son Güncelleme: 17.01.2019 00:00

Son dakika: 'da Çipras'ın liderliğindeki hükümet güvenoyu aldı

liderliğindeki Yunan hükümeti, Mecliste düzenlenen güvenoyu yoklamasında 151 milletvekilinin desteğini aldı

Çipras hükümetine güvenoyu

'da liderliğindeki hükümet güvenoyu aldı.

Koalisyon ortağının ayrılmasının ardından SYRIZA'nın güvenoyu talebi Mecliste görüşüldü.

Mecliste bulunan, 299 milletvekilinin 151'inin oyunu alan Çipras ve kabinesi güven tazeledi. 148 milletvekili ise hayır oyu kullandı.

Çipras oylamada, 145 SYRIZA'lı vekilin yanı sıra ortaklıktan ayrıldığını açıklayan Bağımsız Yunanlar (ANEL) partisinden 4, bir bağımsız milletvekili ve merkez sağ Potami partisinden bir milletvekilinin desteğini aldı.

Savunma Bakanlığı görevinden istifa eden ANEL Başkanı Panos Kammenos, Makedonya ile gerçekleştirilen anlaşmayı gerekçe göstererek hükümetten ayrılmış, bunun üzerine Çipras güvenoyu çağrısında bulunmuştu.

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