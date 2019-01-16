Basın toplantısı düzenleyen Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya lideri Vladimir Putin'in beklenen görüşmesinde bir numaralı gündemin İdlib olacağını söyledi. Lavrov, liderlerin çatışmasızlık bölgesi ilan edilen Suriye'nin kuzeybatı kentindeki son durumu ele alacaklarını aktardı.
Rusya'dan Putin - Erdoğan zirvesine ilişkin açıklama
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Başkan Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Putin arasında yapılacak görüşmede bir numaralı konunun "İdlib" olacağını açıkladı.
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