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  • 16.01.2019 12:32
  • Son Güncelleme: 16.01.2019 12:32

'dan Putin - Erdoğan zirvesine ilişkin açıklama

Dışişleri Bakanı , Başkan Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Putin arasında yapılacak görüşmede bir numaralı konunun "" olacağını açıkladı.

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