Gabon Cumhurbaşkanı ülkesinden yine ayrıldı!

Cumhurbaşkanlığı kaynakları, dün başkent Libreville'de atadığı yeni hükümetin yemin törenine katılan Bongo'nun iyileşme sürecinin devamı için Fas'ın başkenti Rabat'a döndüğünü belirtti.

Bongo'nun başkanlık etmesi planlanan bakanlar kurulunun, bakanlıkların devir teslimi henüz tamamlanmadığı için iptal edildiği öğrenildi.

BONGO TEKERLEKLİ SANDALYEDE

Öte yandan, canlı yayınlanmayan yemin törenine ait 28 dakikalık bir görüntü törenden sonra basına servis edildi.

Gabon cumhurbaşkanlığı tarafından medya ile paylaşılan görüntü ve fotoğraflarda, Cumhurbaşkanı Ali Bongo'nun tekerlekli sandalyede oturduğu görülüyor.



Ekim 2009'dan bu yana görev yapan Bongo, Suudi Arabistan'a gittiği 24 Ekim 2018'de rahatsızlanarak, hastaneye kaldırılmıştı.

Felç geçirdiği ortaya çıkan Bongo'nun, başkent Riyad'da başlayan tedavisi Fas Kralı 6. Muhammed'in daveti üzerine 29 Kasım'da gittiği Fas'ın başkenti Rabat'ta devam etmişti.

Cumhurbaşkanı Bongo'nun yokluğunda Gabon'da 7 Ocak sabahı Ulusal Radyo'yu işgal eden bir grup asker, bildiri okuyarak yönetime el koyduklarını duyurmuştu. Küçük çaplı darbe girişimi birkaç saat içinde bastırılmıştı.

Geçen hafta yeni hükümeti atayan Bongo, anayasa gereği kabine üyelerinin yemin töreninde bulunmak üzere 83 gün sonra ülkesine döndü.