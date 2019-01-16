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  • 17.01.2019 07:13

'da şiddetli ! ...

'nın Sumatra Adası'nda bulunan Açe eyaletinde 5,7 büyüklüğünde bir meydana geldi. Deprem sonrası tsunami uyarısı yapılırken can ve mal kaybı ile ilgili herhangi bir bilgi verilmedi.

Endonezya'da şiddetli deprem

Meteoroloji İklim ve Jeofizik Kurumu (BMKG), merkez üssü eyaletin kuzeyindeki Sabang kentinin 202 kilometre kuzeybatısı olan in, yerin 165 kilometre derinliğinde gerçekleştiğini açıkladı.

Deprem nedeniyle şu ana kadar can kaybı ya da yaralı bilgisi paylaşılmadı, tsunami uyarısı da yapılmadı.

"Pasifik Ateş Çemberi" olarak adlandırılan deprem ve volkan kuşağında yer alan Endonezya'da 26 Aralık 2004'te 9,1 büyüklüğündeki yer sarsıntısı ve ardından oluşan tsunami sonucu bölgedeki diğer ülkeleri de kapsayan geniş bir alanda 230 bin kişi yaşamını yitirmişti.

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