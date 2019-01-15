Yunanistan'da Panos Kammenos, Savunma Bakanlığı görevini, bugüne kadar Genelkurmay Başkanlığı görevini yürüten Evangelos Apostolakis'e devretti.

TÜRKİYE'YE MESAJ: ÇATIŞMA YOLU DA VAR, İŞBİRLİĞİ YOLU DA

Devir teslim töreninde konuşan yeni Savunma Bakanı Apostolakis, Türkiye'ye barış ve işbirliği mesajı gönderdi. Çiçeği burnunda Bakan "Ege'nin karşı kıyısına mütekabiliyet mesajı gönderiyorum. Çatışma yolu da var ama işbirliği yolu da var. Biz işbirliği yoluna sadığız. Komşularımıza şunu hatırlatmak isterim. Nerede işbirliği olduysa orada refah ortamı doğmuştur" dedi.





TÖREN İÇİN JETLER HAVALANDI

Öte yandan, ilk kez bir Savunma Bakanının devir teslim töreni için iki Mirage 2000 uçağı havalandı.

Yunan basını, savaş uçaklarının tören için havalanmasını, eski Bakan Kammenos'un "gövde gösterisi" olarak nitelendirdi.

KAMMENOS İSTİFA ETMİŞTİ

Kammenos, Makedonya ile "isim anlaşması" sebebiyle iş birliğine devam edemeyeceklerini belirterek, partisinin hükümetten ayrılacağını açıklamış ve Savunma Bakanlığı görevinden istifa etmişti.