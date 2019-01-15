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Fenomen siyasetçi Ocasio-Cortez

Fenomen siyasetçi
'DE yapılan ara seçimlerde büyük başarı göstererek Temsilciler Meclisi'ne giren Demokrat Partili milletvekili Ocasio-Cortez'ın (29) yıldızı parladı. Genç politikacı, yakaladığı başarıyı sosyal medyaya da taşıdı. Cortez, ABD Başkanı Trump'tan sonra Twitter'da en çok etkileşim alan ikinci siyasetçi oldu. Temsilciler Meclisi'nin en genç üyesi Cortez'in Twitter'daki takipçi sayısı ise 2.37 milyona ulaştı.

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