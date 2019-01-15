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Çok mermi!

’daki Sarı Yelek eylemi kontrol altına alınamadı. Fransız polisi, gerçek mermi kullanmaya başladı

Çok mermi!
'da 'in öfkesi dinmedi. 17 Kasım'da başlayan protesto gösterileri devam etti. Polisin, eylemcilere karşı gerçek mermi kullandığı belirtildi. Polise saldıran boksör Christophe Dettinger cezaevine gönderildi. Sarı Yelekliler, boksör için yardım kampanyası düzenledi. Buna tepki gösteren Kadın-Erkek Eşitliğinden Sorumlu Devlet Bakanı Marlene Schiappa, kampanyanın arkasında 'nın olduğunu ima etti. İtalyan hükümeti, Sarı Yelekliler'e destek verdiklerini söylemişti.

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