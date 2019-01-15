Çok mermi!

Fransa'da Sarı Yelekliler'in öfkesi dinmedi. 17 Kasım'da başlayan protesto gösterileri devam etti. Polisin, eylemcilere karşı gerçek mermi kullandığı belirtildi. Polise saldıran boksör Christophe Dettinger cezaevine gönderildi. Sarı Yelekliler, boksör için yardım kampanyası düzenledi. Buna tepki gösteren Kadın-Erkek Eşitliğinden Sorumlu Devlet Bakanı Marlene Schiappa, kampanyanın arkasında İtalya'nın olduğunu ima etti. İtalyan hükümeti, Sarı Yelekliler'e destek verdiklerini söylemişti.
- Dünya
- 15.01.2019
- Gazete
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