Terör sevici Almanya'nın Başbakanı Angela Merkel, 15 Temmuz darbesine katılan hainleri bağrına bastı. Hızını alamadı. Dinlerarası Dialog yalanına da sahip çıktı.
İçinde cami, kilise ve sinagog bulunan Berlin'deki "House of One" binasının temeli, 2020'de atılacak.
FETÖ'nün Berlin'de yaptıracağı "House of One-Bir Ev" projesine 10 milyon euro vereceğini açıkladı. Siyaseti bırakmadan önce Türk düşmanlığını bir kez daha ispatladı.
FETÖ'cü Kadir Sancı (solda), Protestan papaz Gregor Hohberg ve Haham Andreas Nachama ile çalışıyor.
İçinde cami, kilise ve sinagog bulunan Berlin'deki "House of One" binasının temeli, 2020'de atılacak.
FETÖ'nün Berlin'de yaptıracağı "House of One-Bir Ev" projesine 10 milyon euro vereceğini açıkladı. Siyaseti bırakmadan önce Türk düşmanlığını bir kez daha ispatladı.
FETÖ'cü Kadir Sancı (solda), Protestan papaz Gregor Hohberg ve Haham Andreas Nachama ile çalışıyor.
60 SANİYEDE SON 24 SAAT
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