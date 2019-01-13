Fransa'nın başkenti Paris'in Rue de Trevise bölgesindeki bir fırında dün büyük bir patlama meydana geldi. Patlamaya gaz sızıntısının neden olduğu bildirilirken, patlamanın yangına da neden olduğu, alevlerin yakınlardaki sokaklara da sıçradığı ifade edildi.
Fransa İçişleri Bakanı Christophe Castaner, Paris'te bir fırında meydana gelen patlamada ikisi itfaiye eri, dört kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı. 12'si ağır 36 kişinin de yaralandığı patlamada, olay yeri adeta savaş alanına dönmüş durumda. Castaner, yaralananlara geçmiş olsun dileğinde bulunurken; olaya dair net durumun çalışmalar tamamlandıktan sonra ortaya çıkacağını söyledi.
Castaner, "Trevise sokağında Başbakan, Paris savcısı, polis ve başkentin Belediye Başkanı ile birlikteyim. 200'den fazla itfaiye eri yardım operasyonuna katılıyor. Bilanço ağır görünüyor. İlk düşüncelerim yaralılarla ve yakınlarıyla birlikte" şeklinde açıklamada bulundu. İlk açıklamalara göre, olayın terör saldırısı olmadığı vurgulandı. Ancak yine de polis, 'Bölgeden uzak durun ve yolları acil durum ekipleri için açık bırakın' çağrısı yaptı.
Fransa'da Sarı Yelekliler dün bir kez daha sokağa indi. Fransa İçişleri Bakanı Christophe Castaner, Sarı Yelekliler'in düzenlediği gösterilere katılanların da şiddet olayları çıkaranlar kadar suçlu olduğunu vurguladı. Protestolar nedeniyle 80 bin güvenlik görevlisi bölgeye gitti. Sarı Yelekliler İngiltere'nin başkenti Londra'da da gösteri düzenledi.
Sokakları yakıp yıkan göstericiler, Fransa'nın sembolü olan horozlara da sarı yelek giydirdi.
Fransa İçişleri Bakanı Christophe Castaner, Paris'te bir fırında meydana gelen patlamada ikisi itfaiye eri, dört kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı. 12'si ağır 36 kişinin de yaralandığı patlamada, olay yeri adeta savaş alanına dönmüş durumda. Castaner, yaralananlara geçmiş olsun dileğinde bulunurken; olaya dair net durumun çalışmalar tamamlandıktan sonra ortaya çıkacağını söyledi.
Castaner, "Trevise sokağında Başbakan, Paris savcısı, polis ve başkentin Belediye Başkanı ile birlikteyim. 200'den fazla itfaiye eri yardım operasyonuna katılıyor. Bilanço ağır görünüyor. İlk düşüncelerim yaralılarla ve yakınlarıyla birlikte" şeklinde açıklamada bulundu. İlk açıklamalara göre, olayın terör saldırısı olmadığı vurgulandı. Ancak yine de polis, 'Bölgeden uzak durun ve yolları acil durum ekipleri için açık bırakın' çağrısı yaptı.
Fransa'da Sarı Yelekliler dün bir kez daha sokağa indi. Fransa İçişleri Bakanı Christophe Castaner, Sarı Yelekliler'in düzenlediği gösterilere katılanların da şiddet olayları çıkaranlar kadar suçlu olduğunu vurguladı. Protestolar nedeniyle 80 bin güvenlik görevlisi bölgeye gitti. Sarı Yelekliler İngiltere'nin başkenti Londra'da da gösteri düzenledi.
Sokakları yakıp yıkan göstericiler, Fransa'nın sembolü olan horozlara da sarı yelek giydirdi.
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