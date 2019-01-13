Japonlar, 2020 Yaz Olimpiyatları'nı alabilmek için milyonlarca dolar rüşvet dağıtmış

Skandalı, Paris Savcısı ortaya çıkardı. Japon Olimpiyat Komitesi (JOC) Başkanı Tsunekazu Takeda'yı, 2013'te yapılan oylama öncesi delegelere rüşvet vermekle suçladı.
Savcıya göre Takeda, Afrika ve Ortadoğu ülkelerinin temsilcilerini markaja aldı. İstanbul'un elenmesi için 20 milyon dolar dağıttı. Olimpiyatları Tokyo'ya taşıdı.
Japon İmparatoru Akihito'nun kuzeni olan Takeda hakkındaki belgeler dava dosyasına konuldu.
Uluslararası Olimpiyat Komitesi (IOC) de Takeda hakkında ayrı bir soruşturma yürütüyor.
Savcıya göre Takeda, Afrika ve Ortadoğu ülkelerinin temsilcilerini markaja aldı. İstanbul'un elenmesi için 20 milyon dolar dağıttı. Olimpiyatları Tokyo'ya taşıdı.
Japon İmparatoru Akihito'nun kuzeni olan Takeda hakkındaki belgeler dava dosyasına konuldu.
Uluslararası Olimpiyat Komitesi (IOC) de Takeda hakkında ayrı bir soruşturma yürütüyor.
60 SANİYEDE SON 24 SAAT
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.