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Japonlar, 2020 Yaz Olimpiyatları'nı alabilmek için milyonlarca dolar rüşvet dağıtmış

Japonlar, 2020 Yaz Olimpiyatları'nı yerine Tokyo'ya alabilmek için milyonlarca dolar rüşvet dağıtmış.

Para'kiri'
Skandalı, Paris Savcısı ortaya çıkardı. Japon (JOC) Başkanı Tsunekazu Takeda'yı, 2013'te yapılan oylama öncesi delegelere rüşvet vermekle suçladı.
Savcıya göre Takeda, ve ülkelerinin temsilcilerini markaja aldı. 'un elenmesi için 20 milyon dolar dağıttı. Olimpiyatları Tokyo'ya taşıdı.



Japon İmparatoru Akihito'nun kuzeni olan Takeda hakkındaki belgeler dava dosyasına konuldu.
Uluslararası Olimpiyat Komitesi (IOC) de Takeda hakkında ayrı bir soruşturma yürütüyor.
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