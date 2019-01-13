Geçmişte Komünizm İçin Silahlı Proleterler (PAC) grubunun üyesi olan Battisti, 1981'de yargılandığı sırada İtalya'da cezaevinden kaçmıştı. Önce bir süre Fransa ve Meksika'da yaşayan Battisti, ardından Brezilya'ya gitmişti.