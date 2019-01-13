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  • 13.01.2019 19:28
  • Son Güncelleme: 14.01.2019 07:53

39 yıldır aranıyordu! İnterpol devreye girdi! gözaltına alındı

'da 1970'lerde 4 işleyen , Bolivya'da yakayı ele verdi. 39 yıldır aranan militan, özel İnterpol ekibi tarafından yakalandı.

39 yıldır aranıyordu! İnterpol devreye girdi

Geçmişte Komünizm İçin Silahlı Proleterler (PAC) grubunun üyesi olan Battisti, 1981'de yargılandığı sırada İtalya'da cezaevinden kaçmıştı. Önce bir süre Fransa ve Meksika'da yaşayan Battisti, ardından Brezilya'ya gitmişti.

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