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  • 12.01.2019 11:41
  • Son Güncelleme: 12.01.2019 12:18

... Fransa'nın başkenti Paris'te patlama

haberine göre; Fransa'nın başkenti Paris'te bir patlama meydana geldi. Patlamaya neyin neden olduğu kesin olarak henüz bilinmediği, fakat gaz sızıntısından kaynaklanmış olabileceği bilgisi yer alıyor. Çok sayıda yaralı olduğu da gelen bilgiler arasında.

gelen bilgiye göre, Fransa'nın başkenti Paris'te bir patlama meydana geldi. Fransız polisi çok sayıda kişinin yaralandığını duyurdu. Patlamanın detaylarına ilişkin henüz bilgi paylaşım yapılmadı.

İŞTE KORKU DOLU O ANLAR

Yerel medya, bir fırında meydana gelen patlama sonrası, çevre dükkanlarda hasar oluştuğu, patlamaya neyin neden olduğu kesin olarak henüz bilinmediği, fakat gaz sızıntısından kaynaklanmış olabileceği bilgisi yer alıyor.

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