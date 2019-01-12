Son dakika gelen bilgiye göre, Fransa'nın başkenti Paris'te bir patlama meydana geldi. Fransız polisi çok sayıda kişinin yaralandığını duyurdu. Patlamanın detaylarına ilişkin henüz bilgi paylaşım yapılmadı.
İŞTE KORKU DOLU O ANLAR
Yerel medya, bir fırında meydana gelen patlama sonrası, çevre dükkanlarda hasar oluştuğu, patlamaya neyin neden olduğu kesin olarak henüz bilinmediği, fakat gaz sızıntısından kaynaklanmış olabileceği bilgisi yer alıyor.
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