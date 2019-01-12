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  • 12.01.2019 21:02

, Trump'ın için çalışıp çalışmadığını soruşturmuş

gazetesi, 'ın Başkanı 'ın göreve geldiği 2017'de için çalışıp çalışmadığını soruşturduğunu iddia etti.

FBI soruşturmuş

gazetesi, Federal Soruşturma Bürosunun (), ABD Başkanı 'ın göreve geldiği 2017'de için çalışıp çalışmadığını soruşturduğunu iddia etti.

New York Times'ta yer alan habere göre, Trump'ın FBI Başkanı 'i kovmasının ardından davranışlarının ulusal güvenlik tehdidi teşkil edip etmediğine ilişkin soruşturma başlatıldı.

Haberde, FBI'ın ayrıca Trump'ın ''bilerek'' Rusya için çalışıp çalışmadığı ya da ''farkında olmadan'' Rusya'nın etkisinde kalıp kalmadığının incelediği öne sürüldü.

FBI'ın 2016'da kampanyası sırasında Trump'ın Rusya ile bağlantısından şüphelendiği belirtilen haberde, Trump'ın göreve geldiği 2017'de ise bu bağlantılarla ilgili iddiaları soruşturan FBI Başkanı James Comey'i kovmasının şüpheleri güçlendirdiği kaydedildi.

Haberde ayrıca FBI'ın başlattığı soruşturmayı, ABD seçimlerine müdahale ettiği yönündeki iddiaları soruşturan Özel Savcı Robert Mueller'in devraldığı belirtildi.

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