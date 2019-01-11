Son dakika... Trump'tan önemli vize açıklaması

ABD Başkanı Donald Trump sosyal medya hesabı üzerinden bir açıklama yaparak; H1-B vizesiyle ilgili değişikliklerin yolda olduğunu söyledi.

H1-B vizesi, Amerika'da çalışma izni sağlayan bir vize olarak işlem görüyor.

Trump vatandaşlığın dahi yolunu açacak olan bir dizi değişiklik yapmayı öngördüğünü duyurdu.

ABD Başkanı Trump, "İçiniz rahat olsun, yakında ülkede kalışınızı kolaylaştıracak ve kesinleştiricek çözümler yolda.Biz, yetenekli ve üstün kabiliyetli insanların ABD'de kariyerlerini sürdürmelerini teşvik etmek istiyoruz" şeklinde açıklamada bulundu.

H1-B VİZESİ NEDİR?

H1-B vizesi geçici süreyle çalışmak için gelmiş kişilere verilen, işe alım sebepli, göçmen statüsünde olmayan bir vize kategorisidir.

Bu vizenin alınabilmesi için işverenin size bir iş teklifinde bulunmuş olması ve ardından da H1-B vizesi dilekçesi için ABD Göçmen Bürosu'na başvuruda bulunmalıdır.

Bu sürecin ardından onaylanan dilekçe sizin vize almanıza ve iş teklifinde bulunan işveren adına Amerika'da çalışmanıza olanak sağlar.