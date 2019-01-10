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  • 10.01.2019 20:41

Trump: Gerekirse Ulusal ilan edeceğim

Başkanı , zorunda kalması halinde Ulusal ilan ederek duvarı için gerekli olan bütçeyi elde edeceğini söyledi.

Gerekirse Ulusal Acil Durum ilan edeceğim

Başkanı , ABD muhalefeti tarafından çok eleştirilen Duvarı için sınıra gitmek üzere 'dan ayrıldı. Sınıra gitmek üzere hazırlanan uçağına binmeden önce basına açıklamalarda bulunan Trump, Cumhuriyetçi Parti üyelerinin konu üzerine kenetlendiğini belirtti. Duvar krizi konusunda medyanın yaklaşımını eleştiren Trump, "Muhalefet partisi olarak gördüğüm medya Demokratlar ile koordine halde" ifadelerini kullandı.

Birçok vatandaşın sınır güvenliğinin sağlanması için duvar projesini istediği belirten Trump, "Ne kadar üstün bir teknolojiniz olursa olsun, ki ben teknoloji konusunda uzmanım, ama eğer güçlü, sağlam çelikten bir setiniz ya da duvarınız yoksa, sizin insan kaçakçılığı, uyuşturucu madde ticareti, çeteler gibi problemleriniz olacak" dedi.

Ulusal ilan ederek duvar için bütçe alıp almayacağı konusuna da değinen Trump, "Bunu kesinlikle yapma hakkına sahibim, avukatlarım bana bu konuda tavsiye verdi, şu an böyle bir hazırlık içinde değilim ama zorunda kalırsam yapacağım. Bu konuda bir şüphem yok" ifadelerini kullandı.

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