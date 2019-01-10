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  • 10.01.2019 11:43
  • Son Güncelleme: 10.01.2019 12:00

... Suriyeli askeri muhalifler arasında sağlandı

... Suriye'nin , Halep ve Hama illerindeki askeri muhalifler ve rejim karşıtı silahlı gruplar arasındaki çatışmalar sona erdi.

Suriyeli askeri muhalifler arasında ateşkes sağlandı

Suriye'nin , Halep ve Hama illerindeki askeri muhalifler ve rejimi karşıtı siyasi gruplar arasındaki çatışmalarda sağlandı.

Özgür Suriye (ÖSO) çatısı altındaki ile Heyeti Tahrir Şam arasında anlaşmaya varıldı.

Taraflar arasındaki anlaşmayla İdlib genelinde ateşkes sağlanacağı, grupların kent genelinde karşılıklı olarak açtıkları hendeklerin, siperlerin kaldırılacağı ve esirleri takas edeceği öğrenildi.

Ulusal Özgürleştirme Cephesi bileşenlerinden Nureddin Zengi Hareketi ile , 30 Aralık'ta çatışmaya başlamış, çatışmalar daha sonra İdlib'in geneli ve Hama kırsalına yayılmıştı.

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