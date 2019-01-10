ABD Başkanı Donald Trump 'ın, Meksika sınırına planlanan duvarla ilgili iddiasına hayattaki 4 eski ABD başkanından yalanlama geldi. Trump, eski başkanların da Meksika sınırına duvar inşa etme niyetinde olduğunu ve bazılarının kendisini destekleyerek, "Bunu biz yapmış olmalıydık" dediğini söylemişti. ABD eski başkanları Barack Obama , Bill Clinton George W. Bush ve Jimmy Carter, Trump'ın sözlerine tepki gösterdi.Bill Clinton'ın sözcüsü, "Sayın Clinton, Trump göreve başladığından bu yana onunla özel bir görüşme yapmadı" dedi. Carter ise "Bu garip iddianın sahibi bir kez daha Trmup. O önce işine odaklanmalı" yorumunu yaptı. George W. Bush'un sözcüsünden de Trump ile bu konuda görüşülmediği açıklaması geldi. Obama'nın ofisi, Obama'nın duvara karşı çıkan eski açıklamalarını paylaştı.

Trump'ın oğlu Donald Trump Jr., babasının Meksika sınırında yapılmasını istediği duvara atıfta bulundu. Sosyal medya hesabın dan "Neden hayvanat bahçe sinde keyifli bir gün geçirebildiğinizi biliyor musunuz? Çünkü duvarlar işe yarıyor" dedi.