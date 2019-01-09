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  • 09.01.2019 22:06
  • Son Güncelleme: 09.01.2019 22:27

ABD'den açıklama: Çekilme konusunda Trump'ın kararı kesin

ABD ülkesinin 'den kademeli ve düzenli olarak çekileceğini söyledi.

Çekilme konusunda Trump'ın kararı kesin

'ı ziyaret eden ABD ülkesinin 'den kademeli ve düzenli olarak çekileceğini açıkladı.

Pompeo Irak'a yaptığı ziyaret kapsamında, 'ta Irak Başbakanı Adil Abdulmehdi tarafından kabul edildi.

Görüşme sonrası Irak hükümetinden yapılan yazılı açıklamada, Abdulmehdi ile Pompeo'nun ABD'nin Suriye'den çekilme sürecini ele aldığı belirtildi.

Açıklamada, Pompeo'nun herhangi bir takvim belirtmeksizin, "ülkesinin çekilme kararını kademeli ve düzenli bir şekilde, Irak ile işbirliği ve koordinasyon içinde gerçekleştirmeye kararlı olduğunu" aktardığı bilgisi paylaşıldı.

Abdulmehdi'nin ise başta terör örgütü 'a karşı verilen mücadele olmak üzere enerji ve ekonomi konularında ABD ile Irak ilişkilerinin önemine dikkati çektiği kaydedildi.

Bağdat'a sürpriz bir ziyaret gerçekleştiren Pompeo Meclis Başkanı Muhammed Halbusi, Cumhurbaşkanı Berhem Salih ardından Başbakan Adil Abdulmehdi ile bir araya geldi.

Pompeo ziyareti kapsamında Iraklı mevkidaşı Muhammed Hakim'le de görüştü.

Bağdat'taki temaslarının ardından Pompeo, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'ne () geçerek 'de eski IKBY Başkanı ve diğer yetkililerle bir araya geldiği kaydedildi.

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