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  • 10.01.2019 05:16

Sarı Yelekliler bu kez ’de sokağa iniyor

’de hükümetin ön gördüğü kemer sıkma politikasına karşı başlayan Halk Meclisi Hareketi, Cumartesi günü ’da çağrısı yaptı. Gösterilere katılacak olanlardan ’da hükumeti protesto edenler gibi “sarı yelek” giymeleri istendi.

Sarı yelek giyin!

Bu organizasyon 'deki diğer şehirler içinde miting çağrısı yapıyor. Ayrıca 2010'dan beri iktidarda bulunan 'yi devirmek için parlamento seçimleri düzenlenmesi çağrısını da tekrarladı.

"Sarı yeleğini unutma" diyerek hesabından çağrısı yapan grup, "Sarılara rağmen kemer sıkılamaz" sloganı altında birleşiyor.

Sosyal medyada bin 700'den fazla kişi etkinliğe katılacağını açıkladı.
Hükümetin mülteci politikasını da eleştiren Irkçılığa Karşı Hareketi de, organizasyonlara destek verdi. Eski milletvekili Laura Pidcock'un da etkinlikte konuşma yapacağı bildirildi.

Buna paralel olarak, sosyal ağlarda a yakın olan yanlıları da "#YellowVestUK" anahtar sözcüğünü paylaşmaya başladı. İngiliz "sarı ceketler"in sosyal medya kullanımının asgari düzeyde kalması dikkat çekti.

SARI YELEKLİLERE NAZİ YAKIŞTIRMASI
Muhafazakar milletvekili Anna Soubry ise, ikinci bir referandum lehine, sarı yelek giyeceklere nazi yakıştırması yaptı. "Bu grup Westminster'ın etrafında dolaşıp insanları korkutuyor" tanımlaması yaptı.

Bu eylem hükümet tarafından kınandı. Polis, Parlamento çevresindeki kötüleşen güvenlik durumundaki derin kaygılarını ifade etti. gazetesine göre; Cumartesi günü ya da Manchester'da toplanacak "sarı ceketler" İslam karşıtı marjinal aşırı sağ bir grup olan İngiliz Savunma Birliği'nin (EDL) sloganlarını kullanıyor.

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