Bomba iddia

Malezya Kralı Sultan V. Muhammed tahtından çekildi. Malezya basınına göre, 49 yaşındaki kralın istifasının arkasında yaklaşık 2 ay önce 22 yaşındaki Moskova güzellik kraliçesi Oksana Voyevodina ile yaptığı evlilik var. Sosyal medyada görüntüleri yayınlanmasına rağmen evliliğe dair krallıktan ve Malezya hükümetinden resmi bir doğrulama gelmemişti. Sultan V. Muhammed'in evliliğinin ardından Yöneticiler Konferansı'nın gizlice toplanarak, mevcut krala tahtı bırakması yönünde tavsiyede bulundukları öne sürülürken, Oksana Voyevodina'nın hamile olduğu ortaya çıktı. Kral V. Muhammed, 2016'da ülkenin en yaşlı kralı Sultan Abdülhalim Muzzam Şah'ın yerine tahta geçmişti.
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