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Bomba iddia

Kralı’nın tahttan çekilmesinin nedeni, 22 yaşındaki güzellik kraliçesi ’nın hamile olması gösterildi.

Bomba iddia
Kralı Sultan V. tahtından çekildi. Malezya basınına göre, 49 yaşındaki kralın istifasının arkasında yaklaşık 2 ay önce 22 yaşındaki güzellik kraliçesi ile yaptığı evlilik var. Sosyal medyada görüntüleri yayınlanmasına rağmen evliliğe dair krallıktan ve Malezya hükümetinden resmi bir doğrulama gelmemişti. Sultan V. Muhammed'in evliliğinin ardından Yöneticiler Konferansı'nın gizlice toplanarak, mevcut krala tahtı bırakması yönünde tavsiyede bulundukları öne sürülürken, Oksana Voyevodina'nın hamile olduğu ortaya çıktı. Kral V. Muhammed, 2016'da ülkenin en yaşlı kralı Sultan Abdülhalim Muzzam Şah'ın yerine tahta geçmişti.

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