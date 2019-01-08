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Trump'ın kızı 'den ilan-ı aşk

İlan-ı aşk
ABD Başkanı 'ın ikinci eşi Marla Maples'tan olan kızı (25), geçen yıl 'da Lübnanlı işadamı Michael Boulos ile tanıştı. İkili aşka yelken açtı. Tiffany, 'daki bir Noel ağacının önünde sevgilisiyle fotoğraf çektirip sosyal medya hesabından paylaştı. Bu gelişme"Müstakbel damat Trump ile tanıştı. Çift evlilik yolunda" diye yorumlandı.
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