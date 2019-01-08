ABD Başkanı Donald Trump'ın ikinci eşi Marla Maples'tan olan kızı Tiffany (25), geçen yıl Yunanistan'da Lübnanlı işadamı Michael Boulos ile tanıştı. İkili aşka yelken açtı. Tiffany, Beyaz Saray'daki bir Noel ağacının önünde sevgilisiyle fotoğraf çektirip sosyal medya hesabından paylaştı. Bu gelişme"Müstakbel damat Trump ile tanıştı. Çift evlilik yolunda" diye yorumlandı.
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