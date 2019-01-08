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  • 09.01.2019 07:27
  • Son Güncelleme: 09.01.2019 07:43

Son dakika: 'da elçilik ve konsolosluklarda şüpheli paket alarmı

Son dakika haberine göre polisi, başkent Canberra ile Melbourne şehirlerinde bulunan elçilik ve konsolosluklara şüpheli paket gönderildiğini duyurdu.

Avustralya'da şüpheli paket alarmı

'nın Melbourne kentinde en az 10 konsolosluk binasına şüpheli paket gönderildi. ABD, Birleşik Krallık, İsviçre, Almanya, Türkiye, Kore, Yunanistan, İtalya, Pakistan ve Mısır elçiliklerinin tahliye edildiği belirtildi.

Yetkililer herhangi bir zarar olup olmadığı konusunda bilgilendirmede bulunmadı.

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