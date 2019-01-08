Avustralya'nın Melbourne kentinde en az 10 konsolosluk binasına şüpheli paket gönderildi. ABD, Birleşik Krallık, İsviçre, Almanya, Türkiye, Kore, Yunanistan, İtalya, Pakistan ve Mısır elçiliklerinin tahliye edildiği belirtildi.
Yetkililer herhangi bir zarar olup olmadığı konusunda bilgilendirmede bulunmadı.
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