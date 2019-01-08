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Bir tepki

Bir ordu tepki
Brexit'le Avrupa'dan ayrılmaya hazırlanan 'de asker sayısı gitgide azaldı. İngiltere Hükümeti'nin, ya katılımı arttırmak amacıyla hazırlanan reklam filmi tepki topladı. Reklamda, namaz kılan Müslüman askerler öne çıkarıldı. Hükümet, bu reklam filmiyle Müslümanlar'ı ordusuna katmayı amaçladı. Sosyal medyada yayınlanan reklam filmi, tartışma başlattı. Sosyal medya kullanıcıları, Irak ve Afganistan gibi ülkelerde binlerce Müslüman'ı katleden İngiltere'yi "iki yüzlülükle" suçladı.
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