Rahaf değil

Suudi Arabistanlı Rahaf Muhammed el-Kunun, ailesinden kaçmak istedi. Bangkok'a gitti. Ancak havalimanında pasaportuna el konulunca şok geçirdi. Twitter'dan pasaportunun fotokopisini paylaşan 18 yaşındaki Rahaf Muhammed el Kunun, Tayland'a iade edilmekten korktuğunu söyledi. Genç kadın, ülkesine dönmesi halinde ailesi tarafından öldürüleceğini kaydetti. Tayland polisi ise Kuveyt'te tatil yaparken Bangkok'a uçan El Kunun'un evlilikten kaçtığını belirtti.
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