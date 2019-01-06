



ABD Başkanı Donald Trump'ın kızı babasının danışmanlığını yaparken ticaret hayatında hız kesmedi. Babasının politikaları gereği Çin'deki imalatlarına kısıtlama getiren birçok hazır giyim mağazasını kapatan Ivanka yine de eşi Jarod Kushner ile yaptığı işlerle servetini genişletti. Özellikle babasının izinden giderek emlak yatırımlarını artıran Ivanka Trump böylelikle servetini 1.1 milyar dolara yükseltti.