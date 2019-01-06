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emir verdi! Trump ve damadı ’e konuşma yasağı...

’ı hedef alan federal soruşturma damadı Kushner’in annesine sıçrayınca Donald Trump emir verdi. ve ’e konuşma yasağı getirdi. Ivanka ve Jarod’un serveti ise 1.1 milyar doları geçti.

Susanka



ABD Başkanı Donald Trump'ın kızı babasının danışmanlığını yaparken ticaret hayatında hız kesmedi. Babasının politikaları gereği Çin'deki imalatlarına kısıtlama getiren birçok hazır giyim mağazasını kapatan Ivanka yine de eşi Jarod Kushner ile yaptığı işlerle servetini genişletti. Özellikle babasının izinden giderek emlak yatırımlarını artıran Ivanka Trump böylelikle servetini 1.1 milyar dolara yükseltti.

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