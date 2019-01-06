ABD Başkanı Donald Trump'ın kızı babasının danışmanlığını yaparken ticaret hayatında hız kesmedi. Babasının politikaları gereği Çin'deki imalatlarına kısıtlama getiren birçok hazır giyim mağazasını kapatan Ivanka yine de eşi Jarod Kushner ile yaptığı işlerle servetini genişletti. Özellikle babasının izinden giderek emlak yatırımlarını artıran Ivanka Trump böylelikle servetini 1.1 milyar dolara yükseltti.
- Dünya
- 06.01.2019
- Gazete
Donald Trump emir verdi! Kızı Ivanka Trump ve damadı Jarod Kushner’e konuşma yasağı...
Donald Trump’ı hedef alan federal soruşturma damadı Kushner’in annesine sıçrayınca Donald Trump emir verdi. Kızı Ivanka ve Jarod Kushner’e konuşma yasağı getirdi. Ivanka ve Jarod’un serveti ise 1.1 milyar doları geçti.
- Moskova’da dikkat çeken anlar...
- İran ve ABD arasında dünyayı sarsan gelişme!
- Tarihi fotoğraf! Böylesi ilk kez görüldü
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.