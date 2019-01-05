İngiltere'nin ulusal haber ajansı Press Association'ın haberine göre, DEAŞ'ın Suriye'de bu sabah gerçekleştirdiği füze saldırısında bölgede görev yapan 2 İngiliz Özel Kuvvetler askeri ciddi biçimde yaralandı.
1 PYD'Lİ ÖLDÜ
Saldırıda bir PYD militanının da öldüğü iddia edildi. Habere göre, yaralanan İngiliz askerleri bölgedeki ABD kuvvetleri tarafından hava yoluyla alandan uzaklaştırıldı.
İngiltere Savunma Bakanlığı konuyla ilgili bir soru üzerine, "Özel Kuvvetler hakkında yorum yapmıyoruz." açıklamasında bulundu.
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