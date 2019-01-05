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  • 06.01.2019 07:41

Flaş iddia: Suriye'de 2 İngiliz askeri saldırısında yaralandı

Suriye'de görev yapan İngiliz Özel Kuvvetlerine mensup 2 askerin 'ın füze saldırısında ciddi biçimde yaralandığı iddia edildi.

Flaş iddia: İngiliz askerleri DEAŞ tarafından...

İngiltere'nin ulusal haber ajansı Press Association'ın haberine göre, 'ın Suriye'de bu sabah gerçekleştirdiği füze saldırısında bölgede görev yapan 2 İngiliz Özel Kuvvetler askeri ciddi biçimde yaralandı.

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Saldırıda bir militanının da öldüğü iddia edildi. Habere göre, yaralanan İngiliz askerleri bölgedeki ABD kuvvetleri tarafından hava yoluyla alandan uzaklaştırıldı.

İngiltere Savunma Bakanlığı konuyla ilgili bir soru üzerine, "Özel Kuvvetler hakkında yorum yapmıyoruz." açıklamasında bulundu.

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