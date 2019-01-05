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  • 05.01.2019 21:42

'den ile ilgili flaş uyarı! Çekiliyoruz ancak...

Başkanı 'ın Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton, rejimini, ABD'nin çekilmesini kullanma fırsatı olarak görmemesi konusunda uyardı.

ABD'den Suriye ile ilgili flaş uyarı!

Bolton, 'nin 'den çekilmesi konusunda koordinasyon görüşmeleri yapmak üzere 'e geldi.

İsrail'in Yedioth Ahronoth gazetesinin haberine göre, Bolton Tel Aviv'deki Ben Gurion Havalimanı'nda yaptığı açıklamada, "ABD'nin Suriye rejiminin kullanımına karşı tutumu değişmedi." ifadelerini kullandı.

Bolton açıklamasında Esed rejimini "çekilmeyi kimyasal silah kullanmak için bir fırsat olarak" görmemesi konusunda uyardı.

Trump'ın Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton'ın yarın İsrail Başbakanı 'yla görüşmesi bekleniyor.

Öte yandan İsrail Kamu Yayın Kuruluşu'na (KAN) göre, üst düzey bir yetkili ABD'nin 'da kalmaya devam edeceğini söyledi.

KAN'ın haberinde, ABD Mike Pompeo'nun, bu hafta aralarında İsrail'in de bulunduğu 8 bölge ülkesine düzenleyeceği Orta Doğu ziyaretinde bu ortaklarını açıklayacağı kaydedildi.

ABD Dışişleri Bakanı Pompeo, cuma günü yaptığı açıklamada, 8 Ocak'ta Ürdün'den başlayacak ve Kuveyt'te sona erecek Orta Doğu turuna çıkacağını belirtmişti.

ABD Başkanı , geçen ay yaptığı açıklamada, Suriye'den birliklerini geri çekmeye karar verdiğini duyurmuş, ABD'li bazı yetkililer de çekilmenin aylar alabileceğini söylemişti.

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