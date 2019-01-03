Son dakika: ABD'den çok sert İran açıklaması: Terör sponsorusunuz

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo İran hakkından sert sözler sarf ettiği bir açıklama yaptı.

Pompeo, İran'ın gerçekleştirdiği balistik füze denemelerini eleştirerek, "İran'ın yıkıcı istikrar politikalarına kayıtsız kalmayacağız. İran bu füze çalışmalarını durdurmalı" uyarısında bulundu.

İran'a karşı sözlerini sertleştiren ABD'li bakan, İran'ın terörün sponsoru olduğunu söyleyerek, "İran rejimi dünyanın en büyük terör sponsoru"ifadelerini kullandı.