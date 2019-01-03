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  • 03.01.2019 18:23

Son dakika: ABD'den çok sert İran açıklaması: Terör sponsorusunuz

Bakanı Mike , İran'ın gerçekleştirdiği denemelerini eleştirerek, bu çalışmalarını durdurması için uyarıda bulundu. İran'ın yıkıcı politikalarına kayıtsız kalmayacaklarını belirten Pompeo, İran'ı "dünyanın en büyük terör sponsoru" olmakla suçladı.

ABD'den sert açıklama: Terör sponsorusunuz

Bakanı Mike İran hakkından sert sözler sarf ettiği bir açıklama yaptı.

Pompeo, İran'ın gerçekleştirdiği denemelerini eleştirerek, "İran'ın yıkıcı istikrar politikalarına kayıtsız kalmayacağız. İran bu füze çalışmalarını durdurmalı" uyarısında bulundu.

İran'a karşı sözlerini sertleştiren ABD'li bakan, İran'ın terörün sponsoru olduğunu söyleyerek, "İran rejimi dünyanın en büyük terör sponsoru"ifadelerini kullandı.

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