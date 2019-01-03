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  • 03.01.2019 20:33

'da düştü

ülkesi 'nın kuzeydoğusunda terör örgütü 'a karşı düzenlenen hava operasyonunda askeri uçağın düşmesi sonucu 5 asker yaşamını yitirdi.

Nijerya'da askeri uçak düştü

Hava Kuvvetleri Sözcüsü Tuğgeneral Ibikunle Daramola, yaptığı açıklamada, Mi-35M tipi askeri uçağın, Borno eyaletine bağlı Damasak bölgesinde örgütüne yönelik operasyon sırasında düştüğünü bildirdi.

Uçağın düşme nedenini açıklamayan Daramola, "Üzülerek belirtmek isterim ki Mi-35M tipi askeri uçağın düşmesi sonucunda 2'si pilot 5 asker hayatını kaybetti." dedi.

Bu arada, uçağın Boko Haram'ın saldırısı sonucu düşmüş olabileceği ihtimali üzerinde duruluyor.

Nijerya'da 2000'li yılların başından bu yana varlık gösteren Boko Haram'ın 2009'dan itibaren düzenlediği kitlesel şiddet eylemlerinde 20 binden fazla kişi öldü.

Örgüt, 2015'ten bu yana ülkenin sınır komşuları Kamerun, Çad ve Nijer'de de saldırılar düzenliyor. Örgütün, havzasındaki saldırılarında en az 2 bin kişi hayatını kaybetti.

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