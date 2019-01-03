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  • 03.01.2019 17:58
  • Son Güncelleme: 03.01.2019 18:17

yapışık gezegenlerin yüksek çözünürlüklü fotoğrafını gönderdi

'nın (Yeni Ufuklar) sondası, dünyadan yaklaşık 6.5 milyar km uzaklıktaki güneş sistemindeki en uzak cismin yüksek çözünürlüklü fotoğraflarını gönderdi.

Ve görüntüleri yayınlandı! Hayrete düşürdü

2014 MU69 olarak bilinen yapışık gezegenler 3500 kilometre uzaktan görüntülendi. Sosyal medyada kardan adama benzetilen cisim güneş sisteminin dışında en uzak noktada görüntülenen ilk gök cismi olma özelliğini taşıyor.

Plutodan yaklaşık bir milyar mil ötede bulunan yapışık gezegenler için, un baş araştırmacısı Alan Stern: Bu gezegenler güneş sisteminin arka bahçesinde, üzerinde yaşadığımız, teleskoplarımız aracılığıyla görüntülediğimiz veya aracımızla ziyaret ettiğimiz her şeyin oluşturan evrenin geriye kalan temel yapı taşlarıdır ifadelerini kullandı ve ekledi:

New Horizons uzay sondasını bizi güneş sisteminin en başlangıcına, gezegenlerin en ilkel yapı taşlarını gözlemleyebileceğimiz bir yere getiren bir zaman makinesi olarak düşünün"

Fotoğraf siyah beyaz olsa da aslında Ultima Thule adı verilen gezegenler kızıl renkte ve dünya dışındaki bilinen en uzak noktada bulunuyor.

60 SANİYEDE SON 24 SAAT

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