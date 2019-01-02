Türkiye'nin operasyon başlatması üzerine terör örgütü PYD/PKK, Suriye'nin Münbiç kentini rejim güçlerine terk edeceğini açıklamıştı. Suriye Savunma Bakanlığı'nca yapılan açıklamada, yaklaşık 400 PYD/PKK'lı teröristin Münbiç'i terk ederek Fırat'ın doğusuna çekildiği iddia edildi. Açıklamada PKK'lı terörist grubun 30'dan fazla araçla oluşturulan konvoyla geri çekildiği belirtildi.
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