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  • 02.01.2019 20:41

'ndan '400 /’lı terörist ’i terk etti' iddiası

Savunma Bakanlığı, yaklaşık 400 /’lı teröristin ’i terk ederek Fırat’ın doğusuna çekildiğini iddia etti.

Flaş iddia! 400 PYD/PKK'lı terörist...

'nin operasyon başlatması üzerine terör örgütü /, 'nin kentini rejim güçlerine terk edeceğini açıklamıştı. Suriye Savunma Bakanlığı'nca yapılan açıklamada, yaklaşık 400 PYD/PKK'lı teröristin Münbiç'i terk ederek Fırat'ın doğusuna çekildiği iddia edildi. Açıklamada PKK'lı terörist grubun 30'dan fazla araçla oluşturulan konvoyla geri çekildiği belirtildi.

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