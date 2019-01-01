Efsane boksör Muhammed Ali, 2016 yılında hayata gözlerini kapadı. Geride 8'i kız 10 evlat bıraktı. ABD'de havalimanında gözaltına alınıp sorgulandıktan sonra serbest bırakılan ve bir anda gündem olan efsane boksör Muhammed Ali'nin büyük oğlu Muhammed Ali Jr. (46), babasının mirasından pay alamadığını anlattı. Günlük işlerle geçimini sağlamaya çalıştığını söyleyen Ali Jr., "Günde 8 dolarla yaşıyorum" ifadesini kullandı. Ali Jr.'a babasının ölümünün ardından 4.5 milyon euro miras kaldığı biliniyordu.
Dünya boks efsanesi Muhammed Ali'nin oğlu Muhammed Ali Jr.'ın Miami'de günde 8 dolarla geçinmeye çalıştığı ortaya çıktı.
Dünya boks efsanesi Muhammed Ali'nin oğlu Muhammed Ali Jr.'ın Miami'de günde 8 dolarla geçinmeye çalıştığı ortaya çıktı.
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