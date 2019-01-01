Bugünkü
Takvim

'nin oğlu Muhammed . isyan bayrağını açtı

2016 yılında 74 yaşında hayatını kaybeden ’nin 10 çocuğu vardı. Efsanevi boksörün mirasından pay alamadığını söyleyen en büyük çocuğu . isyan bayrağını açtı: Günde 8 dolarla yaşıyorum.

Ali 5 parasız
Efsane boksör , 2016 yılında hayata gözlerini kapadı. Geride 8'i kız 10 evlat bıraktı. ABD'de havalimanında gözaltına alınıp sorgulandıktan sonra serbest bırakılan ve bir anda gündem olan efsane boksör Muhammed Ali'nin büyük oğlu Muhammed . (46), babasının mirasından pay alamadığını anlattı. Günlük işlerle geçimini sağlamaya çalıştığını söyleyen Ali Jr., "Günde 8 dolarla yaşıyorum" ifadesini kullandı. Ali Jr.'a babasının ölümünün ardından 4.5 milyon euro miras kaldığı biliniyordu.



Dünya boks efsanesi Muhammed Ali'nin oğlu Muhammed Ali Jr.'ın Miami'de günde 8 dolarla geçinmeye çalıştığı ortaya çıktı.
60 SANİYEDE SON 24 SAAT

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

HaberlerDünya HaberleriMuhammed Ali'nin oğlu Muhammed Ali Jr. isyan bayrağını açtı
Diğer Dünya Haberleri Tüm dünya haberleri
Tüm Dünya Haberleri
FOTO GALERİ
OYUN tüm oyunlar