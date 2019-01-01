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, Macron'u 'e benzetti

Hitler Macron
'nın önde gelen gazetelerinden Le Monde, haftalık dergisi M'nin kapağında Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'u, Adolf Hitler'i andıran bir görselle tasarladı. Derginin okuyucularından bazıları, Macron görselinin Nazi lideri ile benzerlik gösterdiğini söyleyince, Le Monde okuyucularından özür diledi. Genel Yayın Yönetmeni Luc Bronner, "Bize yöneltilen serzenişlerle elbette hiçbir ilgisi olmayan grafik tasarımdan şoke olanlardan özür dileriz" dedi.
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